ماكرون: مكافحة الإرهاب بـ"فعالية" لا تعني "تسوية غزة بالأرض"

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن "مكافحة الجماعات الإرهابية لا يمكن أن تعني مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي".

وأضاف ماكرون، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 5" الفرنسية: "لا يمكننا أن نسمح بقبول فكرة أن مكافحة الإرهاب بشكل فعال تعني تسوية غزة بالأرض أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي، والتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين".

وتابع أن "القتال ضد حركة حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، كان أمرا يهم دولا خارج إسرائيل".

وذكر الرئيس الفرنسي أن "الرد الأمني على الإرهاب لا يتمثل في إحداث تدمير هائل، بما في ذلك البنية التحتية المدنية ومهاجمة السكان المدنيين".

يذكر أن الدكتور أشرف القدرة،المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها "حماس" في غزة قال، الثلاثاء، في بيان، إن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وصل إلى 19,667 شخصًا على الأقل.

وأضاف أنه حتى 19 ديسمبر/كانون الأول، ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 52,586، وتشكل النساء والأطفال غالبية الجرحى.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.