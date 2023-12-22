خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- في الشهر الأول من حربها في غزة، أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، الكثير منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم، كما يشير التحليل الذي أجرته شبكة CNN وشركة الذكاء الاصطناعي Synthetaic.

تكشف صور الأقمار الصناعية لتلك الأيام الأولى من الحرب عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها عن 12 مترًا (40 قدمًا)، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل. وهذه القنابل أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على داعش في الموصل، بالعراق، خلال الحرب ضد الجماعة المتطرفة هناك.

ويلقي خبراء الأسلحة والحروب اللوم على الاستخدام المكثف للذخائر الثقيلة مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل في ارتفاع عدد القتلى. غزة مكتظة بالسكان أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة له تأثير عميق.

وقال جون تشابيل، الزميل والقانوني في CIVIC، وهي مجموعة مقرها واشنطن العاصمة تركز على تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في الصراع إن "استخدام قنابل تزن 2000 رطل في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة يعني أن الأمر سيستغرق عقودًا حتى تتعافى المجتمعات".

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية بسبب حجم الدمار في غزة، حتى أن حليفها القوي الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم إسرائيل بـ"قصف عشوائي" للقطاع الساحلي.

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن الذخائر الثقيلة ضرورية للقضاء على حماس، التي قتل مقاتلوها أكثر من 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما يزعمون أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ردا على تقرير CNN: "ردا على هجمات حماس الوحشية، يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس"، وأضاف: "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

وتعتمد حماس على شبكة أنفاق مترامية الأطراف يعتقد أنها تمر عبر قطاع غزة. ويقول أنصار الحملة الإسرائيلية في غزة إن الذخائر الثقيلة تعمل كخارقة للتحصينات، مما يساعد على تدمير البنية التحتية لحماس تحت الأرض.

لكن القنابل التي تزن 2000 رطل تستخدم عادة بشكل مقتصد من قبل الجيوش الغربية، كما يقول الخبراء، بسبب تأثيرها المحتمل على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل غزة. ويحظر القانون الإنساني الدولي القصف العشوائي.

وقال مارك غارلاسكو، محلل استخبارات الدفاع الأمريكي السابق ومحقق جرائم الحرب السابق في الأمم المتحدة، إن كثافة القصف الإسرائيلي في الشهر الأول على غزة "لم نشهدها منذ فيتنام".

قام غارلاسكو، وهو الآن مستشار عسكري في PAX، وهي منظمة هولندية غير حكومية تدعو إلى السلام، بمراجعة جميع الحوادث التي تم تحليلها في هذا التقرير لشبكة CNN.

وقال غارلاسكو: "عليك العودة إلى حرب فيتنام لإجراء مقارنة.. حتى في حربي العراق لم تكن الأمور بهذه الكثافة على الإطلاق".

يمكن للذخائر الثقيلة، التي تصنعها الولايات المتحدة في الغالب، أن تسبب إصابات كبيرة ويمكن أن يكون لها شظايا قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها - منطقة معرضة للإصابة أو الوفاة حول الهدف - يصل إلى 365 مترًا (حوالي 1198 قدمًا)، أو ما يعادل 58 ملعب كرة قدم.

ويلقي خبراء الأسلحة والحروب اللوم على الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة، مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل، في ارتفاع عدد القتلى. ووفقاً للسلطات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، قُتل حوالي 20 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأغلب القتلى من النساء والأطفال، بحسب تلك الأرقام.

دخلت CNN في شراكة مع شركة Synthetaic الأمريكية للذكاء الاصطناعي، والتي استخدمت التصنيف التلقائي السريع للصور (RAIC) للكشف عن الحفر وأعمدة الدخان والمباني المتضررة في صور الأقمار الصناعية المخصصة فوق قطاع غزة. تمت مراجعة النتائج يدويًا من قبل أحد أعضاء Synthetaic، وكذلك من قبل صحفيي CNN.

النتائج التي توصلت إليها CNN وSynthetaic تكشف وتؤكد شدة القصف الهائل خلال فترة زمنية قصيرة جدًا"، وفقًا لآني شيل، مديرة المناصرة الأمريكية في CIVIC.

هجوم عالي الكثافة

على مدار أكثر من شهرين، شنت إسرائيل حرباً مكثفة على غزة، جمعت بين القصف الجوي العنيف وطلقات المدفعية المتواصلة، فضلاً عن الغزو البري الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأحدثت العملية دماراً امتد عبر مساحات شاسعة من الجيب المحاصر، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية وعروض الفيديو.

وقال لاري لويس، مدير الأبحاث في مركز التحليلات البحرية (CNA) وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأضرار المدنية سابقا: "في غضون شهرين، شهدنا مستوى من الضربات في هذه المنطقة الصغيرة في غزة يماثل ما رأيناه في الموصل والرقة مجتمعين"، في إشارة إلى عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد معقلين لتنظيم داعش. وأضاف "أنها كمية لا تصدق من الضربات، من ناحية الفترة الزمنية".

أسقطت الولايات المتحدة قنبلة تزن 2000 رطل مرة واحدة فقط خلال حربها ضد داعش ــ أحدث حرب غربية على جماعة مسلحة في الشرق الأوسط. تم اسقاطها على ما يسمى عاصمة الخلافة المعلنة في الرقة بسوريا.

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني - اليوم الأخير لمجموعة بيانات CNN و Synthetaic - تجاوز عدد القتلى في غزة 10000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، نقلاً عن السلطات في غزة التي تسيطر عليها حماس.

وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف – وهي أكبر دبلوماسية أمريكية في الشرق الأوسط – إن عدد القتلى قد يكون "أعلى من ذلك".

وقالت ليف خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب، من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا.. نعتقد أن الحصيلة مرتفعة جدًا، بصراحة. وقد يكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

في الأسبوع الماضي، قالت مصادر استخباراتية أمريكية لشبكة CNN إن 40-45% من ذخائر جو-أرض البالغ عددها 29 ألف التي تم إسقاطها على غزة بحلول ذلك الوقت كانت ما يسمى بالقنابل الغبية، وهي ذخائر غير موجهة يمكن أن تشكل تهديدًا أكبر للمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل غزة.

ومن المحتمل أن تكون بعض هذه القنابل عبارة عن قنابل تزن 2000 رطل والتي تم رصدها في صور الأقمار الصناعية للحفر. وتمتلك إسرائيل ترسانة ضخمة من القنابل الكبيرة المعروفة باسم MK-84 . عندما يتم إضافة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى MK-84، تصبح القنبلة معروفة باسم GBU-31.

ووفقا لشخصين مطلعين على الأمر، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بأكثر من 5400 من MK-84 منذ 7 أكتوبر.

وقال تشابيل من CIVIC إن "الدمار الذي رأيناه للمجتمعات في غزة، للأسف، شاركت في التوقيع عليه الولايات المتحدة”. وأضاف "يتم تنفيذ الكثير منها بواسطة قنابل مصنوعة في الولايات المتحدة."

هجمات بالقنابل الكبيرة واسعة النطاق حول مدينة غزة

تظهر القنابل التي تزن 2000 رطل بشكل بارز في الهجمات على محيط مدينة غزة، مركز العملية العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول ومعظم نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي نهاية المطاف، فرضت القوات البرية الإسرائيلية حصارًا على المدينة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ويشير نمط القصف الذي يظهر في صور الأقمار الصناعية إلى أن القصف العنيف حول مدينة غزة ربما يكون قد مهد الطريق لتطويقها من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، أظهرت صور الأقمار الصناعية حفرتين كبيرتين تتفقان مع القصف الإسرائيلي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي نددت به الأمم المتحدة ووصفته بأنه "هجوم غير متناسب يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب". وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وفقًا لمتابعة الأضرار المدنية في منظمة Airwars، وتسبب في أضرار كارثية في المنطقة المكتظة بالسكان.

وفقد أحد موظفي الجزيرة 19 فردًا من عائلته في القصف الذي زعمت إسرائيل أنه استهدف قائد حماس إبراهيم بياري، مما أدى إلى مقتله وتدمير قاعدته.

ويبلغ عرض الحفرتين اللتين خلفهما الهجوم، والذي وصفه الخبراء بـ "الزلزال" من حيث تأثيره، 24 مترًا (حوالي 79 قدمًا) و13 مترًا (حوالي 43 قدمًا) على التوالي، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وقال المستشار السابق لوزارة الخارجية لويس إن غارة 31 أكتوبر/ تشرين الأول على جباليا كانت "أمراً لم نكن لنرى الولايات المتحدة تفعله أبداً".

وقال لويس: "يبدو بالتأكيد أن تسامح (إسرائيل) مع الأضرار التي تلحق بالمدنيين مقارنة بالفوائد التشغيلية المتوقعة يختلف بشكل كبير عما نقبله كالولايات المتحدة".

تظهر حفرة كبيرة تشبه ما تحدثه قنبلة تزن 2000 رطل على الطريق السريع الساحلي الذي يمر عبر مخيم الشاطئ. وفي أحد الأحياء الواقعة شمال المخيم مباشرة، تظهر 14 حفرة تشير إلى قنابل تزن 2000 رطل في كيلومتر مربع واحد.

ويعتبر مخيم الشاطئ أحد المناطق الأولى في غزة التي أنشأت فيها القوات البرية الإسرائيلية موطئ قدم راسخ. أظهرت صور الأقمار الصناعية لمخيم اللاجئين في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني أنه قد تم تدميره بالكامل بسبب القصف.

قال أحد الرجال لمراسلCNN في أعقاب هجوم كبير واضح بالقنابل على مخيم الشاطئ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: "فجأة سمعنا غارتين جويتين. كان الصوت قويا. شعرت وكأنه زلزال.. لقد رأينا حجارة تتطاير في كل مكان. جئنا إلى هنا ورأينا 10 منازل مدمرة".

يتجلى تأثير القنابل ذات شظايا قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها يصل إلى 365 مترًا، ويبلغ وزنها 2000 رطل، في العديد من مقاطع الفيديو التي استعرضتها CNN، حيث شوهدت العديد من المباني وقد سويت بالأرض في ضربة واحدة.

في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، قصفت إسرائيل موقعًا يبعد أقل من 100 متر (حوالي 328 قدمًا) عن مستشفى الوفاء. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة بعد الغارة مباشرة، قال مدير المستشفى، فؤاد نجم، إن الهجوم “أرعب المرضى والمسعفين”. ومنذ ذلك الحين، خرج المستشفى عن الخدمة بسبب الضربات المستمرة القريبة وانقطاع الوقود.

من غير الواضح ما إذا كان القصف في 24 أكتوبر/ تشرين الأول قد تسبب في أضرار جسيمة للمستشفى.

حددت شبكة CNN مقطع فيديو وطابقته مع حفر بعمق 12 مترًا و15 مترًا، بما يتوافق مع قنابل تزن 2000 رطل، في صور الأقمار الصناعية.

قال غارلاسكو من PAX : "من الواضح أن المستشفى يقع ضمن نطاق الشظايا المميت لقنبلة تزن 2000 رطل. كان من المحتمل أن يتسبب ذلك في أضرار".

وفي إحدى المناطق القريبة من مخيم الشاطئ، كانت سبع مدارس تقع ضمن منطقة التشظي المميتة لخمس حفر على الأقل. أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني دماراً واسع النطاق في المنطقة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أيضًا مركبات مدرعة إسرائيلية داخل المدارس وما حولها.

قال غارلاسكو: "عندما تستخدم سلاحاً بالقرب من مبنى مدني، فمن المستحيل إزالة احتمال حدوث ضرر من السلاح.. سوف تتعرض لشيء ما".

وفي اليوم السادس من الهجوم، قال سلاح الجو الإسرائيلي في تغريدة على تويتر إنه أسقط 6000 قذيفة منذ بداية الحرب، بمتوسط 1000 قنبلة يوميا. في 10 ديسمبر/كانون الأول، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 22 ألف هدف في غزة.