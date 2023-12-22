الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وزارة الصحة التي تديرها حماس بغزة: ارتفاع عدد القتلى ليتجاوز 20 ألفا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 20,057 شخصا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن 390 شخصًا لقوا حتفهم خلال الـ 48 ساعة الماضية بينما انقطعت شبكات الاتصالات عن العمل في معظم أنحاء القطاع.

وكانت شركة الاتصالات "بالتل" قد أصدرت بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إن خدمة الانترنت في وسط وجنوب قطاع غزة تعود تدريجيا بعد انقطاعها بسبب القصف الإسرائيلي.

كما أصيب ما مجموعه 53,320 شخصًا في الصراع، وفقًا لوزارة الصحة، وهو الرقم الذي لا يمكن لـCNN التأكد منه بصورة مستقلة.

قد يهمك أيضاً

ما هو أحدث عرض إسرائيلي لحماس؟.. مصادر تكشف لـCNN

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.