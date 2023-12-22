وزارة الصحة التي تديرها حماس بغزة: ارتفاع عدد القتلى ليتجاوز 20 ألفا

نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

فيديو يظهر المشهد بعد قصف مستشفى ناصر في غزة.. ومقتل فتاة بُترت ساقها سابقا

خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 20,057 شخصا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن 390 شخصًا لقوا حتفهم خلال الـ 48 ساعة الماضية بينما انقطعت شبكات الاتصالات عن العمل في معظم أنحاء القطاع.

وكانت شركة الاتصالات "بالتل" قد أصدرت بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إن خدمة الانترنت في وسط وجنوب قطاع غزة تعود تدريجيا بعد انقطاعها بسبب القصف الإسرائيلي.

كما أصيب ما مجموعه 53,320 شخصًا في الصراع، وفقًا لوزارة الصحة، وهو الرقم الذي لا يمكن لـCNN التأكد منه بصورة مستقلة.