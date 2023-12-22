تقرير: غزة تواجه خطر المجاعة بصورة متزايدة

خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- قال تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أو ما يُعرف بـ"IPC"، الخميس، إن هناك خطر من المجاعة في غزة، وهو خطر يتزايد كل يوم مع استمرار الوضع وتفاقمه.

وقال المكتب في تقريره إن "تكثيف الأعمال العدائية، وزيادة انخفاض فرص الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، والتركز الشديد أو عزل الناس في ملاجئ غير ملائمة أو مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية هي عوامل رئيسية تساهم في زيادة هذا الخطر".

وقالت المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة إن سوء التغذية الحاد والوفيات غير المرتبطة بالصدمات ربما لم تتجاوز عتبة المجاعة بعد، لكنها حذرت من أن "هذه عادة ما تكون نتائج الفجوات الطويلة والشديدة في استهلاك الغذاء".

وأضافت أن الأعمال العدائية - بما في ذلك القصف والعمليات البرية وحصار جميع سكان غزة - تسببت بالفعل في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء القطاع.

قال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أرجأ مرة أخرى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة "حماس" وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها المجلس التصويت حيث لا تزال المفاوضات جارية.