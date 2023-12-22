غوتيريش ينتقد إسرائيل لوضعها "عقبات هائلة" أمام توزيع المساعدات في غزة

(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يخلق "عقبات هائلة" أمام توزيع المساعدات في القطاع، وأضاف أن قياس نجاح عملية المساعدات لغزة من خلال عدد الشاحنات التي تدخل القطاع أمر خطأ.

وأوضح غوتيريش أن "المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هذا الهجوم، تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة"، مشيرا إلى استمرار "القصف الإسرائيلي المكثف" والعمليات البرية.

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تظهر أنه "لم يحدث تغيير كبير" في كيفية عمل إسرائيل في القطاع، وأنه لا توجد أيضا "حماية فعالة للمدنيين".

ووفقا لغوتيريش، الذي كان يتحدث في خطابه أمام الصحفيين في نيويورك، الجمعة، في نهاية العام، فإن عملية تقديم مساعدة فعالة في غزة، ستتطلب الأمن الكافي والتوظيف والقدرة اللوجستية واستئناف النشاط التجاري.

وفي حديثه عن التحديات اللوجستية التي تواجه تقديم المساعدات، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة ليس لديها عدد كاف من الشاحنات في غزة، وإن رفض إسرائيل السماح لأي شاحنات إضافية بالعمل هناك "يعيق بشكل كبير عملية المساعدات".

كما وصف استئناف النشاط التجاري في غزة بأنه أولوية "أساسية".

وقال إن "المحافظ فارغة، والبطون فارغة".

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر، الجمعة، في تخفيف "الكابوس المستمر" الذي يعاني منه الناس في غزة، لكنه أكد في النهاية أن "هناك حاجة إلى المزيد فورا"، داعيا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.