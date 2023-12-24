البنتاغون: إصابة ناقلة كيماويات بـ"درون" إيراني هجومي بالمحيط الهندي

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن ناقلة كيماويات كانت تعمل في المحيط الهندي تعرضت، السبت، لهجوم بطائرة بدون طيار إيرانية.

وقال المسؤول في بيان: "تعرضت السفينة CHEM PLUTO، وهي ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا ومملوكة لليابان وتديرها هولندا، للهجوم في حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بتوقيت غرينتش) اليوم في المحيط الهندي، على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند بطائرة بدون طيار هجومية ذات اتجاه واحد أطلقت من إيران".

وأضاف المسؤول: "لم تقع إصابات وتم إخماد حريق على متن الناقلة"، مضيفا: "لم تكن هناك سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة المجاورة"، لافتا إلى أن القيادة المركزية للقوات البحرية تتواصل مع السفينة المتضررة التي تتجه نحو الهند.

ويذكر أن الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد صممت للاصطدام بهدفها بدلاً من استهدافه والعودة إلى مصدر اقلاعها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل سلسلة من الهجمات على مصالح الشحن في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.