(CNN)-- نشرت البحرية الهندية ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب كرادع، بعد إصابة ناقلة كيماويات قبالة الساحل الهندي، السبت، حسبما أفادت قناة NDTV الهندية.

ونقلت قناة NDTV عن متحدث باسم البحرية الهندية قوله إن البحرية فحصت السفينة MV Chem Pluto، التي رست في مومباي، الاثنين، وأشار تحليل الهجوم إلى أنه وقع بطائرة بدون طيار. كما نشرت البحرية طائرات دورية بعيدة المدى للمراقبة.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا، تعرضت لقصف بطائرة بدون طيار انتحارية أُطلقت من إيران.

ونفت إيران هذا الاتهام، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة"، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وأفادت رويترز، نقلا عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي هيئة بحرية بريطانية، أن سفينة تبحر قبالة سواحل اليمن أبلغت عن انفجارين في البحر الأحمر، بعد وقت قصير من رؤية طائرتين بدون طيار.

وأضافت أن الانفجارات وقعت على بعد حوالي خمسة أميال من السفينة في منطقة بالبحر الأحمر، وعلى بعد 50 ميلا من ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مضيفة أن السفينة كانت على اتصال بقوات التحالف وتم الإبلاغ عن السفينة وطاقمها آمن.