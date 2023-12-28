الصحة في غزة: 200 قتيل و300 مصاب خلال 24 ساعة

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد نفق حماس الذي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه "الأكبر" في غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، الأربعاء، أن نحو 200 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين في أعقاب الغارات العسكرية الإسرائيلية على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، الأربعاء.

ويذكر أن عدد القتلى في جميع أنحاء غزة بلغ 21110 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا للوزارة، ولم تتمكن CNN من تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

ويأتي ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن قال قائد الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء إن الحرب ضد حماس "ستستمر لعدة أشهر أخرى" وأن الجيش الإسرائيلي يركز جهوده "في جنوب قطاع غزة - خان يونس والمخيمات المركزية وغيرها".