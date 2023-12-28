استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

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(CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو محرر يظهر على ما يبدو رجالا فلسطينيين وطفلين على الأقل محتجزين ومجردين من ملابسهم من قبل الجيش الإسرائيلي في ملعب شمال غزة.

وتظهر مقاطع في الفيديو ما يبدو أنهما صبيان صغيران في لقطة واحدة، مجردين من ملابسهما وعليهما ملابس داخلية فقط وهما يسيران ويرفعان أيديهما بينما يوجههما الجيش الإسرائيلي في الملعب.

Credit: Yosee Gamzoo Letova

وفي لقطة أخرى، يظهر شخصان يبدو أنهما نفس الصبية الصغار مجردين من ملابسهما وأيديهما فوق رؤوسهما، حيث يصطفون في صف واحد مع الرجال الآخرين الذين يبدو أنهم مراهقون وبالغون.

ولم تتمكن CNN من التحقق من وقت تصوير الفيديو، في حين يظهر تحديد الموقع الجغرافي لشبكة CNN أن الفيديو تم تصويره في ملعب اليرموك في مدينة غزة، حيث قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأورومتوسطية غير الحكومية إنها تلقت تقارير عن اعتقالات.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء للتعليق على الفيديو والأطفال المحتجزين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

واعتقلت القوات الإسرائيلية مئات الرجال والفتيان الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة. وفي الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتجريد المعتقلين من ملابسهم للتأكد من أنهم لا يحملون متفجرات.

Credit: Yosee Gamzoo Letova

ويمكن رؤية الرجال طوال الفيديو وهم مجردين من ملابسهم وعليهم ملابس داخلية فقط. وفي بعض المقاطع، يجلس المعتقلون على الأرض وأيديهم مقيدة إلى ظهورهم، وبعضهم معصوب الأعين، ويقفون في صف واحد بينما يراقبهم الجنود ويفحصونهم.

وتُظهر مقاطع الفيديو أيضًا احتجاز نساء وأطفال آخرين. في إحدى اللقطات، تظهر ثلاث نساء يرتدين ملابس كاملة معصوبات الأعين وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن بينما يجلسن على العشب أمام مرمى كرة قدم في الملعب، في حين شوهد العلم الإسرائيلي معلقًا على مرمى كرة القدم.

كما تظهر في الفيديو مركبات عسكرية وجرافات في جميع أنحاء الملعب.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، غير الربحي، إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتقل مئات الفلسطينيين من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، من بينهم عشرات النساء اللاتي تم نقلهن إلى استاد اليرموك.

وقال المرصد في بيان: "تم إجبار الذكور الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، على خلع جميع ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية والوقوف في طوابير مهينة أمام النساء المحتجزات في نفس الملعب"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في صور الاعتقال.

ولقي ما لا يقل عن 20,915 شخصًا في غزة حتفهم منذ بدء الحرب مع إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع، وقالت الوزارة إن ما يقرب من 55 ألف شخص أصيبوا. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي نشرتها الوزارة في غزة، لأن الوصول إلى القطاع محدود ويصعب تأكيد الأرقام الموثوقة وسط القتال.

وبحسب عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، فإن الحركة لن تعود إلى المفاوضات مع إسرائيل "دون وقف شامل للعدوان"، في حين تعهدت إسرائيل بمواصلة حصارها ـ الذي شمل قصفاً جوياً مكثفاً وغزواً برياً متواصلاً ـ إلى أن يتم القضاء على حماس. وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحملة ستستمر "لعدة أشهر أخرى".