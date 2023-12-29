أمريكا: إسقاط طائرة مسيرة وصاروخا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس": "أسقطت السفينة الأمريكية USS MASON طائرة بدون طيار وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون بين الساعة 5:45 والساعة 6:10 مساء بتوقيت صنعاء".

وأضافت: "لم يلحق ذلك أي أضرار بأي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأشار البيان إن هذه هي المحاولة الـ22 التي يقوم بها الحوثيون لمهاجمة السفن منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأسقطت مدمرة أمريكية وطائرة تابعة للبحرية، الثلاثاء، طائرات بدون طيار وصواريخ على مدار 10 ساعات، بما في ذلك 12 طائرة بدون طيار هجومية، وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين كروز.

ودفعت الهجمات المتكررة على السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية الدولية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الإعلان عن تشكيل تحالف يضم ما لا يقل عن 10 دول للتركيز على الأمن في البحر الأحمر، قائلا الأسبوع الماضي إن الهجمات "تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتدفق التجارة ويعرض البحارة الأبرياء للخطر".

ويتضمن التحالف، وهو جزء من عملية "حارس الازدهار"، سفنا أعضاء متاحة بالقرب من البحر الأحمر للرد على الهجمات.

وكان الهدف من هذه المبادرة هو ردع هجمات الحوثيين المستقبلية، لكن المسلحين استمروا مع ذلك في استهداف السفن العاملة بالقرب من اليمن.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، وكان لآثار الهجمات أصداء بعيدة المدى، حيث يوجد ما لا يقل عن 44 دولة لها اتصالات بالسفن التي هاجمها الحوثيون، وتجري تجارة دولية أوسع نطاقا.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن الملاحة تعطلت بسبب الهجمات.