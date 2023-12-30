"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN)-- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الجمعة، أنه تم استئناف إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد تعليقها لعدة أيام بسبب "حوادث أمنية".

وذكرت المكتب التابع للأمم المتحدة أن 81 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية دخلت غزة، الجمعة، من معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، ومن معبر رفح من مصر.

لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر أيضا من أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع الفلسطيني المدمر "لا يزال غير كاف على الإطلاق". وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أن متوسط عدد الشاحنات التي كانت تدخل يوميا للقطاع، كان يبلغ 455 شاحنة تحمل بضائع تجارية إلى غزة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب "حوادث أمنية" تم الإبلاغ عنها في محيطه منذ فتحه في 17 ديسمبر.

وذكر المكتب أن هذه الحوادث شملت غارة قاتلة بطائرة بدون طيار في 25 ديسمبر، واستيلاء مجتمعات محلية يائسة على مساعدات قوافل الغذاء، و"عمليات نقل أسرى وجرحى غير معلنة وغير منسقة من إسرائيل، مما جعل المعبر غير صالح للاستخدام لمدة ساعات في كل مرة".

وفي وقت سابق، الجمعة، قال تال هاينريش، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الأمم المتحدة طلبت إغلاق المعبر، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، "لتفتيش المساعدات بسبب الازدحام في جانب غزة".

وأصر هاينريش أيضا على أن إسرائيل لم تقلل من كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل إلى القطاع، قائلا إن الإيحاء بخلاف ذلك "مغالطة".