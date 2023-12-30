استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

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(CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار الأمراض المعدية في غزة، حيث لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين نازحين، والعديد منهم في ملاجئ ومنشآت صحية مكتظة.

وفي بيان، الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم توثيق الأمراض والحالات التالية في الملاجئ في جميع أنحاء القطاع من منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي:

حوالي 180 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

136,400 حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن 5 سنوات.

55,400 حالة قمل وجرب.

5,330 حالة جدري الماء.

42,700 حالة طفح جلدي

4,683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد.

126 حالة التهاب السحايا.

وجاء في بيان المنظمة: "تعمل منظمة الصحة العالمية والشركاء بلا كلل على دعم السلطات الصحية لزيادة مراقبة الأمراض ومكافحتها، من خلال توفير الأدوية ومجموعات الاختبار لدعم الكشف الفوري عن الأمراض المعدية والاستجابة لها، مثل التهاب الكبد، ومحاولة تحسين الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والغذاء والنظافة العامة والصرف الصحي".

وحتى الآن، نزح 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون حوالي 85% من سكان غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، الأربعاء، إن 13 مستشفى فقط من أصل 36 لا تزال تعمل بشكل جزئي في جميع أنحاء غزة، مع مستشفيين آخرين يعملان بالحد الأدنى.