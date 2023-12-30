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الجيش الإسرائيلي يعترف بتدمير حمام يعود إلى العهد العثماني في غزة

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف حمامًا يعود تاريخه إلى قرون منذ العهد العثماني، عندما استهدف "خلية إرهابية تابعة لحماس" في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويوجد حمام السمرة، في حي الزيتون شمال غزة، وقيل إنه تم بناؤه في القرن الرابع عشر الميلادي، وكان هو الحمام العام الوحيد في قطاع غزة.

وقد تم تدمير الحمّام في غارة جوية إسرائيلية في 15 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال مالكه، سليم الوزير، لشبكة CNN.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "تواجدت خلية إرهابية تابعة لحماس في المبنى المذكور، والذي كان يحتوي أيضًا على شبكة من الأنفاق الإرهابية، وقصف الجيش الإسرائيلي الهدف الإرهابي باستخدام ذخائر دقيقة، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالأشخاص غير المتورطين".

وقال المالك سليم الوزير لـCNN، إن الحمام شهد تجديدات سنوية خلال شهر رمضان منذ عام 1999، وأضاف أنه يأمل في إعادة بناء الحمام يومًا ما.

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