دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت سفينة حربية إيرانية إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأفادت الوكالة، الاثنين، بأن السفينة هي "المدمرة البرز" التابعة للمجموعة 94 في البحرية الإيرانية.

انضمت المدمرة إلى الأسطول البحري الإيراني في بندر عباس في 1972، وتزن 1550 طنًا وسرعتها أكثر من 36 عقدة.

يأتي ذلك في غضون توترات بحرية في نطاق مضيق باب المندب، على خلفية استهداف جماعة الحوثي لعدد من السفن في البحر الأحمر. قالت الجماعة المدعومة من إيران، إنها ستعتبر السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك التي ترسي في موانئها "هدفًا مشروعًا" إلى حين إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

نتيجة لذلك، أعلنت العديد من شركات الشحن تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر، ونشرت الولايات المتحدة قطع بحرية في المنطقة لمواجهة التهديدات الحوثية.

في بيان لها الأحد، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن طائرات هليكوبتر أمريكية أغرقت 3 زوارق حوثية في جنوب البحر الأحمر، بعدما هاجمت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك.