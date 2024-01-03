(CNN)—أطلقت جماعة الحوثي في اليمن صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأربعاء.

وورد ببيان القيادة المركزية الأمريكية: "أبلغت العديد من السفن التجارية في المنطقة عن تأثير الصواريخ الباليستية على المياه المحيطة، رغم عدم إبلاغ أي منها عن وقوع أضرار"، مضيفًا أن الهجمات عرضت حياة البحارة الأبرياء للخطر واستمرت في "تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذا هو الهجوم هو الـ24 الذي تنفذه جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

ويذكر أن البيت الأبيض قال، الأحد، إنه لا يسعى إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، بعد أن أغرقت مروحيات أمريكية ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، إثر تعرض سفينة شحن لهجوم.

وأغرقت المروحيات القوارب وقتلت من كانوا على متنها، في أول مرة تقتل فيها الولايات المتحدة أعضاء في جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، والتي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك منذ اندلاع التوترات في وقت سابق من عام 2023.