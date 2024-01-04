الجيش الإسرائيلي يكشف عن نتائج عملياته ضد حماس في خان يونس

"الناس لا يعرفون أين يذهبون".. نيبال فرسخ تتحدث لـCNN عن القصف المدفعي على خان يونس

خان يونس وجباليا والكرامة وغيرهم.. شاهد الأوضاع على الأرض في غزة وسط "الحصار الكامل" من إسرائيل

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الألوية العاملة في منطقة خان يونس بجنوب غزة "أثرت بشكل كبير على قدرات حماس العملياتية والقيادة والسيطرة في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، واللواءين الرابع، والخامس والخمسين، قتلوا العديد من مقاتلي حماس من الكتائب الشمالية والشرقية للواء خان يونس. كما فككوا شبكات أنفاق حماس التي استخدمها عناصر النخبة لتعزيز كتيبة خان يونس التابعة لحماس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن خمسة من عناصر النخبة بالحركة استسلموا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الاستجوابات الميدانية، أفاد الإرهابيون بأن العديد من الإرهابيين قُتلوا خلال عمليات تحت الأرض قام بها جنود الهندسة القتالية باللواء الرابع، بما في ذلك 2 من قادة الكتائب الشمالية والشرقية بلواء خان يونس".

وفي وقت سابق، ذكر كل من الجيش الإسرائيلي وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن خان يونس تقع في بؤرة القتال الحالي في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو من المنطقة خلال الأيام الأخيرة وقوع العديد من الانفجارات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، أن 22 شخصا قُتلوا، الخميس، في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت الوزارة أن تلك الوفيات إضافة إلى 14 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في وقت سابق في قصف على منطقة المواصي القريبة.