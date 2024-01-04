القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، المعروف باسم الشاباك، الخميس، أنهما قتلا رئيس أركان عمليات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن ممدوح لولو كان مساعدا لقادة حركة الجهاد، المنفصلة عن حماس في شمال قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان ممدوح لولو على اتصال بمسؤولين كبار في مقرات التنظيم الإرهابي في الخارج.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه قُتل في غارة شنتها طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن لولو خطط وقاد العديد من الهجمات من قطاع غزة، ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين.