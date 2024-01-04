وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

يبحثون عن طعام في غزة بيأس.. شاهد عشرات الأشخاص يعتلون شاحنتي مساعدات إغاثة

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت الإمارات، الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير حيث طالبا فيها بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، تلك التصريحات بأنها "متطرفة"، وأكدت أنها تدينها بـ"أشد العبارات"، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية "عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد، وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار"، حسبما أوردت وكالة "وام".

وطالبت الوزارة "بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712، والقرار 2720 لعام 2023"، طبقا للبيان.

وأردفت الوزارة قائلة: "كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي، إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار"، بحسب الوكالة الإماراتية.