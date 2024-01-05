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مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

(CNN)-- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه "منزعج للغاية" من التصريحات التي أدلى بها وزيران من اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي دعت إلى إعادة توطين المدنيين من قطاع غزة خارجه في"دولة ثالثة".

وكتب تورك، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخميس، أن "حوالي 85% من سكان غزة نزحوا داخليا بسبب الحرب ولهم الحق في العودة إلى منازلهم".

وأكد مجددا أنه بـ"موجب القانون الإنساني الدولي، فإن النقل القسري للأشخاص المحميين داخل أو من الأراضي المحتلة محظور".

وأثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتقادات هذا الأسبوع من خلال الإدلاء بتصريحات تدعو إلى إعادة توطين سكان غزة.

وكان سموتريش ذكر أن إبعاد سكان غزة من القطاع يمكن أن يمهد الطريق أمام الإسرائيليين "لجعل الصحراء تزدهر"، وأوضح لاحقا أنه يتصور أن تتم أي عمليات نقل لسكان غزة على "أساس طوعي".

وبشكل منفصل، أشار بن غفير إلى أن الصراع الحالي يمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".

وتعرضت تصريحاتهما لانتقادات من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي نددت وزارة خارجيتها بالتصريحات ووصفتها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".