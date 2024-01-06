بعد موافقة تركيا على انضمامها للناتو.. تعرف على قدرات السويد العسكرية

(CNN)-- ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحرب والأزمة الإنسانية في غزة ومسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، السبت.

وحسب مصدر دبلوماسي تركي، أبلغ فيدان بلينكن "أننا ننتظر الانتهاء من عملية شراء طائرات F-16".

كما ناقش الوزيران "المأساة الإنسانية المستمرة في غزة". وقال وزير الخارجية التركي إن "العدوان الإسرائيلي المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، وشدد على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة".

كما دعا وزير الخارجية التركي إلى "بدء مفاوضات حل الدولتين في أسرع وقت ممكن".

وأشار المصدر إلى أن فيدان "ذكر أن القرار النهائي بشأن عملية عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يعود إلى برلماننا".

وفي الشهر الماضي، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على طلب ستوكهولم للانضمام إلى التحالف الدفاعي، مما دفع السويد خطوة أخرى نحو العضوية. ويتعين الآن موافقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على انضمامهم. كما أن المجر لم تصدق بعد على طلب السويد.