دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة بدون طيار "حوثية"، في وقت مبكر من صباح السبت، مُشيرة إلى عدم وقوع أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تدوينة عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "تم إسقاط طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، دفاعًا عن النفس، من قبل السفينة الأمريكية يو إس إس لابون في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحادث وقع الحادث في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت صنعاء، وذلك دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب التدوينة.

وأشارت التدوينة أيضًا إلى أن هناك "عدة سفن تجارية" في المنطقة.

قبل نحو أسبوع، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات هليكوبتر أمريكية أغرقت 3 زوارق حوثية في جنوب البحر الأحمر، بعد أن هاجمت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك.

لاحقًا، حذّر المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، من أن "أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب".

هاجمت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، عدة سفن في البحر الأحمر بدعوى ارتباطها بإسرائيل أو أنها كانت في طريقها إلى موانئها. وربطت وقف الهجمات بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. كما تطلق الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة في اتجاه إسرائيل. في حين نشرت الولايات المتحدة قطع بحرية حربية لمواجهة الضربات الحوثية.