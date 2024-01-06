(CNN)-- يتصاعد القلق كل يوم من احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط بسبب لهيب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لـ CNNهذا الأسبوع: “نشعر بذلك ونخاف منه.. لا نريد أي تصعيد في الحرب. … نحن لا نريد الحرب الإقليمية لأنها تشكل خطراً على الجميع. خطيرة على لبنان وخطيرة على إسرائيل وعلى الدول المحيطة بإسرائيل”، مضيفا أن "الحرب الإقليمية سيئة للجميع."

لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجنب مثل هذه الكارثة هو أن صراعا أكثر اتساعا قد لا يكون في المصالح الوطنية الحيوية لأي من القوى الكبرى في المنطقة.

وبينما يبدو أن الدول الرئيسية والجماعات المتطرفة تسير على حافة الهاوية، لا يزال هناك أمل في أن تكون العواقب الاقتصادية والسياسية والعسكرية للتصعيد خطيرة للغاية، بحيث توقف التصعيد.

كل يوم تقريبًا يجلب معه حادثة عنف أخرى. ففي يوم الخميس، على سبيل المثال، نفذت الولايات المتحدة غارة جوية في بغداد أسفرت عن مقتل زعيم من ميليشيا مدعومة من إيران تتهمها واشنطن بشن هجمات ضد أفراد أمريكيين في المنطقة. وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا مراراً وتكراراً لهجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار من وكلاء طهران.

ويتصاعد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله الموالية لإيران عبر الحدود اللبنانية. وفي علامة مثيرة أخرى للقلق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إن الوقت ينفد لخلق “واقع جديد” على الحدود الشمالية لإسرائيل للسماح للسكان هناك بالعودة إلى منازلهم. وفي الوقت نفسه، يشتبه في أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال القيادي البارز في حماس، صالح العاروري، في بيروت، مما أثار غضب قادة حزب الله الذين يسيطرون على المنطقة التي قُتل فيها.

وفي حادثة أخرى مثيرة للقلق، أغرقت القوات الأمريكية هذا الأسبوع ثلاثة قوارب تابعة للمتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية إن المروحيات الأمريكية تعرضت لإطلاق النار أولا وتحركت دفاعا عن النفس. أطلقت الولايات المتحدة ونحو عشرة من حلفائها قوة عمل بحرية لحماية السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة بعد أن أرسلت بعض شركات الشحن سفنها على طريق أطول حول أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، وقع هجوم مزدوج بالقنابل هذا الأسبوع بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، الأمر الذي قد يزيد الضغط الداخلي على الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تخطط فيه لتحركاتها الأوسع في الشرق الأوسط.

لماذا يمكن تجنب حرب أوسع نطاقا؟

ربما يكون لدى العديد من الجهات صاحبة النفوذ في المنطقة - بما في ذلك إسرائيل وإيران وحزب الله - المصلحة الأكبر في توقف المستوى العالي من التوتر قبل مسافة قصيرة من الحرب. ولكن ما يقلق الولايات المتحدة هو أن كل هذا اللعب بالنار قد يشعل صراعاً آخر في الشرق الأوسط ربما يجر الأميركيين. هذا هو السيناريو الذي تسعى إدارة بايدن بشدة إلى تجنبه – خاصة في عام الانتخابات.

قال نورمان رول مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية لشؤون إيران: "لا توجد دوافع استراتيجية للجهات الفاعلة الإقليمية أو الخارجية الرئيسية لإشعال حرب إقليمية، لأن أهداف مثل هذا الصراع ستكون غير واضحة، وهذا من شأنه أن يعطل على الفور استقرارهم السياسي والاقتصادي الكبير". وأضاف "في الوقت نفسه، لدى إيران ووكلائها حوافز متعددة للحفاظ على، بل وزيادة، شدة وتواتر الإجراءات الحالية ضد إسرائيل."

وتابع "يجب أن يكون القلق من أن أيًا من هذه الأنشطة قد ينتج عنه حدث يتطلب الانتقام أو المشاركة من قبل جهات فاعلة أخرى تقوم بعد ذلك بالبناء على بعضها البعض، مما يؤدي إلى الصراع التقليدي الذي نرغب جميعًا في تجنبه".

الوضع خطير للغاية لأن التدهور السريع يمكن أن يحدث في أي لحظة على أي عدد من الجبهات. يمتلك حزب الله آلاف الصواريخ التي يمكن أن تستهدف المدنيين الإسرائيليين، مما يعني أن الاشتباكات المكثفة يمكن أن تصبح خطيرة للغاية بسرعة. إن هجومًا يوقع عددًا كبيرًا من الضحايا من قبل وكلاء إيرانيين ضد القوات الأمريكية من شأنه أن يخلق ضرورات سياسية وعسكرية للرئيس جو بايدن لاتخاذ إجراء عسكري أقوى بكثير مما قام به حتى الآن. إذا تعرضت سفينة أمريكية أو تابعة للحلفاء في البحر الأحمر لأضرار جسيمة، فسيواجه بايدن خيارات مماثلة. وأثار دخول مدمرة إيرانية إلى البحر الأحمر هذا الأسبوع احتمال حدوث حسابات خاطئة مع القوات البحرية المتنافسة التي تعمل في أماكن قريبة في المياه المشحونة.

إن حجم ووحشية عملية حماس ورد فعل إسرائيل، الذي سحق مناطق واسعة من الأحياء المدنية في غزة، كان سبباً في إطلاق سلسلة من الأحداث في خطوط الصدع في الشرق الأوسط. لقد أنهت موجات الصدمة اللاحقة فترة من الهدوء النسبي في المنطقة، حاولت خلالها إدارتا ترامب وبايدن وحلفاؤهما إقامة روابط أوثق بين دول الخليج وإسرائيل. ويبدو أن التوترات التي تلت ذلك قد أنهت الآمال في البيت الأبيض بشأن أي خفض ضمني وغير رسمي للعداء مع إيران على الرغم من أن خصوم بايدن السياسيين يتهمونه بعدم اتخاذ موقف صارم بما فيه الكفاية تجاه الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي.

قاطع تيار جيوسياسي؟

إن اهتمام اللاعبين الرئيسيين بتجنب الصراع يمكن أن يكون بمثابة قاطع التيار. فنظراً للتكلفة المحتملة لحرب إقليمية والتداعيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية العالمية التي قد تثيرها، فإن كل قوة لديها أسباب وجيهة لتجنب حافة الهاوية:

وتخوض إسرائيل بالفعل حربا ساخنة في غزة تقول حكومتها إنها ستستمر لعدة أشهر. ومن الممكن أن تؤدي حرب واسعة النطاق مع حزب الله إلى تعريض المواطنين الإسرائيليين لعمليات قصف ربما تكون أكبر بكثير من تلك التي تعرضت لها المدن الإسرائيلية بسبب هجمات حماس الصاروخية العام الماضي. وبهذا المعنى، فإن الضربة ضد العاروري – والتي كانت إسرائيل وراءها، كما أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN يوم الأربعاء – ربما كانت مقامرة بأنها لن تثير رد فعل هائل من حزب الله. ولكن في الوقت نفسه، وبينما يشعر بقية العالم بالقلق إزاء اتساع نطاق الصراع، يعتقد القادة الإسرائيليون أنهم متورطون بالفعل فيما يعتبر فعلياً حرباً إقليمية نظراً للتهديدات متعددة الجبهات التي يواجهونها.

تعمل الولايات المتحدة على تكثيف استراتيجيتها التي كانت تستخدمها منذ أسابيع – لمحاولة منع خروج الأمور عن نطاق السيطرة. يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة مرة أخرى، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله التي جعلت لبنان، الذي يهيمن عليه حزب الله، يخاف من كارثة قد تؤدي إلى تفاقم محنته السياسية والاقتصادية والإنسانية الهشة بالفعل. وتبدو القوات الأميركية ــ في سوريا والعراق وفي البحر ــ مكشوفة بشكل مؤلم. وفيما يتعلق بالوكلاء الإيرانيين، يبدو أن إدارة بايدن تسعى إلى إعادة إرساء مستوى من الردع دون أن تشعل هي نفسها الأوضاع الإقليمية.

كما أصدرت واشنطن وحلفاؤها بيانًا يحذر المتمردين الحوثيين في اليمن من العواقب إذا استمرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر بحري حيوي للاقتصاد العالمي. وذكرت ناتاشا برتراند وكيفن ليبتاك في تقرير على CNNيوم الخميس أن صبر البيت الأبيض على وشك النفاد مع المتمردين. لكن الضربات المباشرة ضد مواقع إطلاقهم على الأرض لن تجر القوات المتحالفة إلى عمق الصراع فحسب، بل يمكن أن تهدد الهدنة التي أوقفت الحرب الأهلية القاتلة في اليمن. بايدن في مأزق سياسي. يتهمه الجمهوريون باستمرار بأنه متساهل للغاية مع إيران ووكلائها. لكن أي تدهور في الوضع الإقليمي يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في مزاعم الحزب الجمهوري بأن الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا يفتقر إلى القدرة على القيادة. الخطر بالنسبة لبايدن هو أن السنوات العشرين الماضية كانت مليئة بالإخفاقات الأمريكية المتكررة في فرض إرادتها على الشرق الأوسط.

قد يكون لدى إيران مكاسب أكبر من استخدام شبكتها مترامية الأطراف من الوكلاء لفرض تكاليف على إسرائيل والولايات المتحدة بتكلفة أقل مقارنة بالتورط في صراع مباشر. وقد يؤدي هذا الأخير إلى زعزعة الاستقرار عسكريا واقتصاديا وزيادة الضغوط السياسية على نظام الملالي، الذي بدأ يتصاعد بالفعل بعد الهجمات بالقنابل. ولكن هناك أيضًا خطر من أن مثل هذه التوترات السياسية يمكن أن تجبر القادة الذين قد يرون أن الموقف الأكثر عدوانية في الخارج من المرجح أن يخفف الصعوبات في الداخل. قبل 15 شهراً فقط، كان رجال الدين في إيران يواجهون موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أشعل شرارتها وفاة امرأة أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد.

وقال فالي نصر، الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، لمذيعة CNN بيكي أندرسون يوم الأربعاء إنه قلق للغاية بشأن التوترات الحالية. لكنه أضاف: "لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون صراعا موسعا"، في حين أشار إلى أن البعض في إيران يعتقدون أن إسرائيل كانت تحاول إغراء إيران ودفعها إلى اشتباكات مباشرة. وأضاف نصر: "أعتقد أن الحسابات، على الأقل بين الإيرانيين وحزب الله، وربما حكومات أخرى في المنطقة، وليس بالضرورة إسرائيل، هي أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً أكبر.. الرئيس بايدن لا يريد حربًا أكبر."

ومع ذلك، فإن هذه الحسابات يمكن أن تتغير إذا لم تتمكن واشنطن من ردع إسرائيل عن توسيع الصراع. وبالتالي فإن الهجوم على قائد حماس في بيروت، والذي قالت الولايات المتحدة إنها لم تكن على علم به مسبقًا، يبدو بمثابة خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. فهو يهدد بتفاقم العلاقات المتوترة على نحو متزايد مع الولايات المتحدة، بعد دعوات البيت الأبيض لتخفيف كثافة العملية في غزة، والتي تم رفضها مرارا وتكرارا.

حزب الله هو اللاعب السياسي الأقوى في لبنان. وهو في الواقع امتداد للحرس الثوري الإيراني. وفي حين أن لديه ترسانة هائلة من الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، إلا أن قوته يمكن أن تتضاءل بشكل كبير في حالة نشوب حرب واسعة النطاق. إن تدهور حزب الله يعني انحساراً كبيراً في نفوذ إيران الإقليمي. حذر زعيم حزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء من أن مقتل العاروري، قائد حماس، لن يمر دون عقاب، وأنه إذا شنت إسرائيل حربا في لبنان، فإن الرد سيكون “بلا حدود”.

لكن بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني، قال لشبكة CNN إنه يعتقد أن حزب الله لن يصل إلى حد زيادة حدة الحرب مع إسرائيل.

وقال: “لدينا الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن هذا لن يحدث، وأنهم – (و) نحن – لا نريد، كلبنانيين، جميعنا لا نريد أي حرب.. الأمر ليس وكأننا نستطيع أن نأمرهم. نحن لا ندعي ذلك، ولكن يمكننا إقناعهم. وأعتقد أننا ننجح في هذا الاتجاه”.