(CNN) -- قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنها أبلغت إيران "رسالة واضحة للغاية" مفادها أنه يتعين عليها وقف "أفعالها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت.

وأضافت كولونا، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):"الرسالة كانت واضحة للغاية: خطر اندلاع حرب إقليمية لم يكن بهذه الدرجة من قبل، ويجب على إيران وشركائها أن تتوقف فورا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار"، وتابعت: "لن يستفيد أحد من التصعيد".

وتأتي رسالة فرنسا لإيران وسط مخاوف بشأن اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة. وهاجم المتمردون الحوثيون، المتمركزون في اليمن والمدعومون من إيران، السفن التجارية في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة فيما وصفته الجماعة بـ"حملة انتقامية" ضد حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة.

كما اندلعت التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران هذا الأسبوع، بعد مقتل صالح العاروري القيادي الكبير في "حماس" في هجوم وقع ببيروت، الثلاثاء، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وشدد الاتحاد الأوروبي أيضا على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط.