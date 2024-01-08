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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تشير إحصاءات فلسطينية إلى أن واحدًا من كل 100 شخص في غزة قُتل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في تحديثها اليومي، الاثنين، أن ما لا يقل عن 22835 شخصًا قٌتلوا. ويمثل هذا نسبة 1% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.27 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتجمع الوزارة بياناتها من المستشفيات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وأضافت أن 58416 شخصا أصيبوا. وهذا يمثل أكثر من 2.6% من السكان، أو أكثر من واحد من كل 40 شخصًا.

وقدرت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، والتي تميل إلى أن تكون أعدادها أعلى قليلاً من الوزارة في رام الله بسبب التأخير في نقل المعلومات إلى الضفة الغربية، العدد الإجمالي للقتلى بـ 23084، الاثنين. وأضافت أن 58926 شخصًا أصيبوا.

وذكرت إسرائيل أن أكثر من ثمانية آلاف من القتلى هم من المسلحين الذين تستهدفهم في حربها على حماس.

وقالت وزارة الصحة في رام الله إن أكثر من 5300 من القتلى من النساء وأكثر من 9000 منهم من الأطفال. وهذا معًا سيشكل ما يقرب من ثلثي القتلى.