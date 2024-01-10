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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة "تؤيد بشكل كامل" دعوى الإبادة الجماعية لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تنظرها محكمة العدل الدولية، الخميس. بينما قال إن المنظمة "ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك".

وكتب أبو الغيط، في حسابه عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وأضاف أبو الغيط: "ونتطلع إلى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني". وشكر أبو الغيط جنوب إفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار".

وأرجع أبو الغيط عدم انضمام الجامعة العربية إلى جنوب إفريقيا في دعواها إلى أنها "ليست مصرح لها بذلك". وأوضح: "كنا نود أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك".

وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وفشلها في منع الإبادة الجماعية. بينما رفضت إسرائيل الاتهام بشدة.

وهي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال "الهولوكوست"، حسبما يقول خبراء.

قُتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.