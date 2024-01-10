(CNN) – انتقد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي اعتبر فيها أن إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية والادعاء أنها ترتكب "إبادة جماعية" مزعومة في غزة أمر "لا أساس له".

وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " بلينكن: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم” [و] تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "لا أساس لها "".

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عندما يكون اللجوء إلى القضاء "تشتيت للانتباه" لكن قتل المدنيين وتجويعهم "فعل قيم"... منطق اورويل".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها"ـ وقال إنها تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار.