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شاهد ما قاله مسؤول في الأمم المتحدة لمذيع CNN عن الأزمة الإنسانية في غزة

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(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها"ـ وقال إنها تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى الخميس.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب، الثلاثاء: "إن تهمة الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة. إنه أمر مزعج بشكل خاص بالنظر إلى أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل، حماس وحزب الله والحوثيين، فضلاً عن داعمتهم إيران، يواصلون الدعوة علنًا إلى إبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود".

وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل وافقت الآن على السماح للأمم المتحدة بإجراء "مهمة تقييم" لبدء عملية السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

وأضاف بلينكن: "كما أخبرت رئيس الوزراء، فإن الولايات المتحدة ترفض بشكل لا لبس فيه أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأكد لي رئيس الوزراء مجددًا اليوم أن هذه ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية".

وعقد بلينكن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع العديد من القادة الآخرين في الشرق الأوسط، الاثنين.