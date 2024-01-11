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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّر نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، عن وجهة نظره القانونية تجاه قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وكتب البرادعي، في حسابه عبر موقع إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: "وجهة نظري القانونية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: أعتقد أن كل محامٍ يتفق على أن معظم الأفعال التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في الأذى الجسدي والعقلي من خلال التجويع والتهجير القسري، ستشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية إذا أُقيمت "النية".

وأضاف البرادعي: "إلى أن يتم الفصل في مسألة النية، لا يمكن للمحكمة إلا أن تخطئ في جانب الإنسانية والعدالة عندما تأمر بوقف إطلاق النار باعتباره "إجراءً مؤقتًا".

تشير بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.