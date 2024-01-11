(CNN)-- نشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحذيرًا شديد اللهجة باللغة العبرية على حسابه الرسمي في موقع إكس (تويتر سابقًا)، قائلا إن "الجرائم لن تنسى".

وجاء في التغريدة: "جرائم الكيان الصهيوني سُجّلت في التاريخ. وحتى بعد زوال الكيان الصهيوني، بتوفيق من الله، لن تُنسى هذه الجرائم. سوف يذكرون في الكتب أن هؤلاء الأشخاص قتلوا آلاف الأطفال والنساء في غضون أسابيع قليلة".

وأدلى خامنئي بتعليقات عدائية مماثلة في السابق (وفي كثير من الأحيان)، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في أعقاب التفجيرات المزدوجة في محافظة كرمان (جنوب شرق إيران) خلال إحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. أدت التفجيرات إلى مقتل العشرات من القتلى والجرحى.

كان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيرات كرمان، وذكر أسماء الانتحاريين المتورطين، لكن خامنئي وآخرين في إيران يواصلون التلميح إلى "مذنب" آخر يقف وراء الهجوم المميت، الذي جاء في الذكرى الرابعة لمقتل سليماني في غارة جوية أمريكية.

كما نشر خامنئي منشورًا مماثلا باللغة الإنجليزية، لكن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها خامنئي مثل هذه الرسالة الحادة باللغة العبرية. في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أيام قليلة من الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس، غرد خامنئي بأن إسرائيل هي التي جلبت "الكارثة" على نفسها.

كما واصل خامنئي إدانة الحرب بين إسرائيل وحماس، حتى مع إطلاق وكلاء إيران في المنطقة النار على أهداف في البحر الأحمر (في حالة الحوثيين في اليمن)، أو تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في حالة حزب الله في لبنان.

في غضون ذلك، سأل الصحفيون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة سريعة للشرق الأوسط للمرة الرابعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن العواقب التي ستتحملها إيران بسبب دعمها للحوثيين.

وفي حديثه على مدرج مطار المنامة بالبحرين بعد لقائه مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال بلينكن: "كل ما يمكنني قوله لكم هو أنه كما أوضحنا وكما أوضحت العديد من الدول الأخرى، ستكون هناك عواقب على تصرفات الحوثيين، لقد حاولنا أيضًا مرارًا وتكرارًا أن نوضح لإيران، كما فعلت دول أخرى أيضًا، أن الدعم الذي يقدمونه للحوثيين، بما في ذلك هذه الإجراءات، يجب أن يتوقف؛ فليس من مصلحتهم رؤية تصاعد الصراع. ولسنا الوحيدين الذين أرسلوا هذه الرسالة إلى إيران".

وجاءت تصريحات بلينكن في نفس اليوم الذي من المقرر أن يصوت فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب الحوثيين بوقف الهجمات على مصالح الشحن في البحر الأحمر.