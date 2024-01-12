البنتاغون: الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن في خليج عدن

(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أطلقوا صاروخا مضادا للسفن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم".

يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت من قبل أن هجمات الحوثيين المتكررة على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر "لا يمكن التسامح معها"، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه "ستكون هناك عواقب".

وفي المقابل، قال زعيم الجماعة المتمردة المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي، الخميس، إن أي عدوان أمريكي على اليمن "لن يمر دون رد".