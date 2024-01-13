"استهدف الصاروخ أخي وابني".. رجل من غزة يصف بألم ما مر به

عزايزة يوضّح لـCNN سبب عزمه على الاستمرار بالتغطية في غزة.. وهذا ما قاله عن المسؤولية التي يشعر بها تجاه متابعيه

موت وصراخ.. شاهد ما حدث بعد غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى في غزة

"عندما ننتهي من المقابلة سيُقتل طفل آخر".. صحفي إسرائيلي يتهم دولته بـ"تجاهل الواقع في غزة" ويحذر من التكلفة البشرية

(CNN)-- قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان السبت، إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 23843.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب محدودية الوصول إلى المنطقة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأضاف: "الزملاء الذين تمكنوا من الوصول إلى الشمال في الأيام الأخيرة يصفون مشاهد الرعب المطلق: الجثث التي تُركت ملقاة على الطريق"، مضيفاً أن القصف الإسرائيلي اشتد في المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم.