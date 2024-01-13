الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة جديدة لعدد القتلى والمصابين منذ 7 أكتوبر

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان السبت، إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 23843.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب محدودية الوصول إلى المنطقة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأضاف: "الزملاء الذين تمكنوا من الوصول إلى الشمال في الأيام الأخيرة يصفون مشاهد الرعب المطلق: الجثث التي تُركت ملقاة على الطريق"، مضيفاً أن القصف الإسرائيلي اشتد في المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم.

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