الحوثيون يتوعدون بـ"رد قوي وفعال" على الضربات الأمريكية الأخيرة

شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

(CNN)-- قال متحدث باسم الحوثيين إن رد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، على الضربات الجوية الأمريكية في اليمن "سيكون قويًا في أقرب وقت ممكن".

ونفى المتحدث نصر الدين عامر لقناة "الجزيرة"، وقوع إصابات أو "أضرار مادية" ناجمة عن الضربات الأمريكية، لكنه قال إنه سيكون هناك "رد حازم وقوي وفعال، ولن يفلتوا من العقاب".

استهدفت الولايات المتحدة منشأة رادار يستخدمها الحوثيون في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي، بحسب مسؤول أمريكي.

وكانت عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قبل 24 ساعة قد أصابت ما يقرب من 30 موقعًا منفصلاً، في محاولة لتعطيل قدرة الحوثيين على استهداف ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر.

وقال بيان صادر عن الجماعة، الجمعة، إن خمسة مقاتلين حوثيين قُتلوا في الموجة الأولى من الضربات وأصيب ستة آخرون.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بيانًا للقوات المسلحة الحوثية، السبت، أوضحت فيه استعدادها لاستهداف "المصادر المعادية في البر والبحر".

وقال البيان إن الهجمات التي وصفها الحوثيون بـ"العدوان الغاشم" لن تثني اليمن عن موقفه التضامني مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال اللواء الحوثي، محمد العطيفي، في بيان صدر الجمعة، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها قواته على السفن في البحر الأحمر أظهرت أن لهم اليد العليا على الممر المائي الحيوي، وهو ما قال إنه يسبب قلقا في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار العطيفي إلى أن الحوثيين يريدون أن يظل البلدان "منزعجين" حتى يضطروا إلى إنهاء الحرب في غزة.