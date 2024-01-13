شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

عقيد أمريكي متقاعد يعلق لـCNN على الغارة الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران وما قد يحدث الآن

تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، على الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وقارن بينها وبين الموقف الأمريكي عندما كانت السعودية في حرب ضد المتمردين الحوثيين.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أطرف شيء هو أنه عندما كانت المملكة العربية السعودية في حالة حرب مع الحوثيين، أدانت الولايات المتحدة السعودية هذه الحرب".

وأضاف ساويرس في منشوره: "الآن لا بأس لأنهم (الأمريكيين) هم الذين في حالة حرب مع الحوثيين...مرة أخرى معايير مزدوجة".

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن بلاده نفذت، الجمعة، ضربات جديدة ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، بعد يوم واحد من شن هجوم على ما يقرب من 30 موقعا للحوثيين.

وتمثل الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة على أهداف الحوثيين، فجر الجمعة، تصعيدا كبيرا في رد الغرب على الهجمات المستمرة منذ أسابيع على السفن في البحر الأحمر.

كما قُوبلت الضربات برد فعل قاس من الحوثيين، الذين سارعوا إلى إعلان شن ضربات انتقامية.