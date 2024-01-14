شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يرد الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يستهدفون حركة الشحن في البحر الأحمر، على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضاف كيربي إنه بينما لا تزال الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأضرار، يعتقد المسؤولون أن الضربات كان لها "تأثير جيد" ضد البنية التحتية للحوثيين في اليمن، التي تم استخدامها لمهاجمة سفن الشحن في المنطقة.

وأوضح كيربي، في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة CBS الأحد، إن الحكومة الأمريكية تراقب الآن "عن كثب شديد" أي ضربة انتقامية محتملة من جانب الحوثيين. وقال إن الإدارة الأمريكية تأمل أن يعيد الحوثيون التفكير في نشاطهم العدواني في المنطقة.

وقال كيربي: "لا أحد يريد الدخول في صراع مع الحوثيين. نحن لا نبحث عن صراع مع اليمن هنا. نحاول إيقاف هذه الهجمات".

كانت الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد أهداف الحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يومي الخميس والجمعة بمثابة رد فعل كبير، بعد أن حذرت إدارة الرئيس بايدن وحلفاؤها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، من أنها ستتحمل عواقب هجماتها في البحر الأحمر.

ويشكل الوضع في اليمن نقطة محورية رئيسية في ظل المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتوسع بشكل أكبر عبر الشرق الأوسط، بحيث تشمل الجماعات الوكيلة لإيران، مثل الحوثيين وحزب الله في لبنان.