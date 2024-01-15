نشر الاثنين ، 15 يناير / كانون الثاني 2024

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حصل بعض الرهائن الإسرائيليين على الجنسية المجرية وأصدروا جوازات سفر مجرية أثناء وجودهم في غزة، حسبما أكد مسؤول حكومي مجري كبير لشبكة CNN.

وأكد المسؤول لشبكة CNN أن الحكومة المجرية تفعل ذلك لإضافة طبقة إضافية من الحماية للرهائن.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.

اتصلت CNN بمنتدى الرهائن وعائلات المفقودين ومكتب رئيس الوزراء.

وقال مسؤول حكومي مجري كبير لم يذكر اسمه لشبكة CNN، إن منح الجنسية جاء بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية.

ولم يذكر المسؤول من أو متى تم منح الجنسية للرهائن أو عددهم.

وقال المسؤول المجري: "إن رعاية المواطنين المجريين وأولئك الذين لديهم أصول مجرية أينما كانوا في العالم يمثل الأولوية الأولى للحكومة المجرية".