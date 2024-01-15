شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

(CNN)-- أسقط الجيش الأمريكي، الأحد، صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس": "تم إطلاق الصاروخ باتجاه المدمرة الأمريكية يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر وأسقطته طائرة مقاتلة أمريكية في قبالة ساحل مدينة الحديدة".

وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قال، في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يرد الحوثيون على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضاف كيربي إنه بينما لا تزال الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأضرار، يعتقد المسؤولون أن الضربات كان لها "تأثير جيد" ضد البنية التحتية للحوثيين في اليمن، التي تم استخدامها لمهاجمة سفن الشحن في المنطقة.

وأوضح كيربي، في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة CBS الأحد، إن الحكومة الأمريكية تراقب الآن "عن كثب شديد" أي ضربة انتقامية محتملة من جانب الحوثيين. وقال إن الإدارة الأمريكية تأمل أن يعيد الحوثيون التفكير في نشاطهم العدواني في المنطقة.

وقال كيربي: "لا أحد يريد الدخول في صراع مع الحوثيين. نحن لا نبحث عن صراع مع اليمن هنا. نحاول إيقاف هذه الهجمات".

كانت الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد أهداف الحوثيين يومي الخميس والجمعة بمثابة رد فعل كبير، بعد أن حذرت أمريكا وحلفاؤها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، من أنها ستتحمل عواقب هجماتها في البحر الأحمر.

ويشكل الوضع في اليمن نقطة محورية رئيسية في ظل المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تتوسع بشكل أكبر عبر الشرق الأوسط، بحيث تشمل الجماعات الموالية لإيران، مثل الحوثيين و"حزب الله" في لبنان.