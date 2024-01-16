إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

صحفي إسرائيلي لـCNN: الفصل العنصري يعرّف نظامنا.. وتوسيع الحرب ضد حزب الله سيخلق واقعًا لم نواجهه من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، إن إسرائيل وإيران يدفعان المنطقة "نحو نفق مظلم"، في معرض تعليقه على تفاقم حدة التوترات الإقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكتب عبدالخالق عبدالله، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء: "المنطقة على كف عفريتين، إسرائيلي وإيراني يدفعانها نحو نفق مظلم".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي أن "العفريت الإسرائيلي يمثله نتنياهو بإصراره على حرب الإبادة في غزة وربما فتح جبهة في جنوب لبنان ويجرجر أمريكا لمعركته الشخصية، أما العفريت الإيراني فيمثله مليشيات ظلامية تخدم أجندة طهران وتنتعش في أجواء الفوضى والخراب"، حسب قوله.

تأتي تدوينة عبدالخالق عبدالله في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في ظل تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة في البحر الأحمر، واستهداف الجماعة المدعومة من إيران للسفن المملوكة لإسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها.

إلى جانب تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مع لبنان. وفي آخر خطاباته، قال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، إن "جبهة لبنان" ستظل نشطة إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحرب في غزة ستستمر لشهور إضافية.