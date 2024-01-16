إسرائيل تعلن تفاصيل حادث تبادل إطلاق النار مع "مسلحين" عند الحدود مع مصر

سلسلة "كيف يتحقق السلام؟".. فواز جرجس: لا أرى ضوءًا في آخر النفق والمبادرة المصرية هي "الأهم" الآن

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده شاركوا في تبادل لإطلاق النار بعد أن اقترب نحو 20 شخصا مجهولي الهوية، بعضهم مسلحون، من الحدود الإسرائيلية من مصر بالقرب من معبر نيتسانا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المشتبه بهم أصيبوا، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، ولم يذكر ماذا كانوا يفعلون على الحدود.

ووفقا لما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصيب جندي خلال تبادل إطلاق النار، وتم علاجه في المستشفى، حيث وصفت حالته بأنها "إصابة طفيفة".

ولم ترد أنباء فورية من مصر عن الحادث، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن سلطات بلادها أحبطت عملية تهريب مخدرات في نفس الموقع، وألقت القبض على 6 أشخاص، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

وعادت قضية الحدود بين إسرائيل ومصر إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد تغيير الترتيبات على طول الحدود بين مصر وغزة، وأضاف نتنياهو أنه بعد الحرب، ستسيطر إسرائيل على كل المداخل إلى غزة لمنع تهريب الأسلحة وغيرها إلى القطاع.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن بلاده تحافظ على سيطرتها الكاملة على أمن حدودها.