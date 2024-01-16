وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل الصحفي الفلسطيني في شبكة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، من غزة إلى مصر، الثلاثاء، لبدء رحلة علاج يده، بعد تعرضه للإصابة خلال تغطيته للتطورات الجارية في القطاع.

وقال الدحدوح، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية: "الحمد لله على كل حال أولا، اليوم يعتبر رحلة علاج، وربنا سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة وتتوقف الحرب، ربنا يعين شعبنا بأن يحصل على حقوقه".

وأضاف: "إن شاء الله نعود إلى رأس عملنا بعد علاج اليد، نحن نثمن أي جهد تقوم به الشقيقة مصر، وبطبيعة الحال بقية الدول التي تصب في نفس الاتجاه، وهو دعم حقوق شعبنا. وإن شاء الله هذه الجهود تتوج بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني، وتنتهي هذه الحروب وهذه الأوجاع".

من جانبها، شكرت نقابة الصحفيين "الدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج"، قائلة إنها تواصلت معه بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، حسب بيان لنقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي.

وأشار البلشي إلى أن الدحدوح "سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه".

كانت نقابة الصحفيين في مصر قد اختارت وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة.

عٌرف وائل الدحدوح بثباته خلال تغطيته للحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة، وفقد عددًا من أفراد عائلته، بما فيهم زوجته و3 من أبنائه وحفيدته، آخرهم ابنه حمزة المصور الصحفي، 27 عامًا، الذي قُتل في غارة إسرائيلية غرب خان يونس.