مع تصاعد التوترات.. ما القضايا التي سيناقشها أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل؟

بلينكن لـCNN: لن نحظى بسلام دائم ما لم يتم تلبية التطلعات السياسية للفلسطينيين

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(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن ما "نشهده كل يوم في غزة أمر مؤلم"، وأجاب بالنفي عند سؤاله عما إذا كانت "حياة اليهود أهم من حياة الفلسطينيين" بالنسبة له.

وفي تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال بلينكن: "إن المعاناة التي نشهدها للرجال والنساء والأطفال الأبرياء تحطم قلبي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده بحثت كيف يمكن أن تكون أكثر فعالية في الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية للناس، وتوفير حماية أفضل لهم، وتقليل الخسائر المدنية.

وعند سؤاله عما إذا كانت "حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين"، قال بلينكن: "لا... نقطة في نهاية السطر".