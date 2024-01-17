ساندرز لـCNN: ما يحدث في غزة "كارثة إنسانية مروعة" ولا يمكننا أن ندير ظهورنا لها

عزايزة يوضّح لـCNN سبب عزمه على الاستمرار بالتغطية في غزة.. وهذا ما قاله عن المسؤولية التي يشعر بها تجاه متابعيه

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن القادة العرب أوضحوا أنهم لن يشاركوا في إعادة بناء غزة "فقط ليتم تسويتها مرة أخرى خلال عام أو خمس سنوات ثم يُطلب منهم إعادة بنائه مرة أخرى".

وفي مقابلة مع شبكة CNBC في منتدى دافوس الاقتصادي، أكد بلينكن أن الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، "مستعدة للقيام بأشياء في علاقتها مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".

وقال: "إنهم مستعدون لمنحها نوعًا من الضمانات والتعهدات والضمانات الأمنية التي لم يكونوا ليقدموها في الماضي. لكنهم ملتزمون بنفس القدر بالطريق إلى الدولة الفلسطينية لأنهم يؤمنون بقوة، ونحن نعتقد أيضًا، أنه حتى يتم حل هذه المسألة، لن يكون هناك سلام واستقرار أبدًا. وفي هذا الصدد، إسرائيل لن تعرف أبدًا الأمن الحقيقي".

وشدد بلينكن على هذه النقطة في اجتماعات في تل أبيب الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب.