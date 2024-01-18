مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

وزير خارجية لبنان لـCNN: نحن "خائفون" من جرنا إلى حرب إقليمية أوسع.. ونتحاور مع حزب الله

JALAA MAREY/AFP via Getty Images)أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال قائد الجيش الإسرائيلي إن احتمال الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل أصبح الآن "أعلى بكثير" مما كان عليه في الآونة الأخيرة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن بلاده تزيد من استعدادها "للقتال في لبنان". وقد أدلى بهذه التصريحات أثناء زيارته لتدريبات لجنود الاحتياط بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأضاف هاليفي: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

وأشار هاليفي أيضًا إلى أن تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إعادة السكان الذين فروا وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله "يجب أن يأتي من خلال تغيير كبير للغاية".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه تم تعلم الكثير من الحرب الجارية مع حماس في غزة.

وأوضح: "لدينا الكثير من الدروس المستفادة من القتال في غزة، والعديد منها وثيق الصلة بالقتال في لبنان، وهناك بعض الدروس التي يجب تكييفها".