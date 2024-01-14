صحفي إسرائيلي لـCNN: الفصل العنصري يعرّف نظامنا.. وتوسيع الحرب ضد حزب الله سيخلق واقعًا لم نواجهه من قبل

بيروت، لبنان (CNN)-- تعهد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بمواصلة المواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية حتى انتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وكان نصر الله يلقي خطابًا متلفزا بمناسبة مرور أسبوع على مقتل قائد كبير في حزب الله في هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان.

وقال نصر الله إن "كل تطورات المنطقة مرهونة بوقف العدوان على غزة"، مؤكدًا: "جبهة لبنان كانت من أجل دعم ومساندة غزة وهدفها وقف العدوان على غزة، فليقف العدوان على غزة وبعدها في ما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث".

وانتقد أمين عام حزب الله، المدعوم من إيران، واشنطن بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن هذا الأسبوع، الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين على طريق الشحن التجاري الرئيسي في البحر الأحمر. وقال نصرالله، وهو حليف رئيسي للحوثيين، إن الضربات ستحول البحر الأحمر "إلى ساحة معركة".

وقال نصر الله: "إن التخويف والتهديدات (الأمريكية) لن توقفنا"، في إشارة إلى شبكة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمنتشرة في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وقال نصر الله إن إسرائيل "تغرق في الفشل" مع دخول الهجوم على غزة يومه المئة، الأحد. وأضاف الأمين العام لحزب الله: "إن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة ولا أهدافها غير المعلنة".

وفي تعليقه على التهديدات الأخيرة من مجلس الحرب الإسرائيلي بتوسيع الحرب إلى لبنان، تحدث نصر الله بلهجة متحدية. وقال الأمين العام لحزب الله: "الإسرائيليون هم من يجب أن يخافوا من الحرب… لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تضرب إسرائيل لبنان. منذ 99 يومًا ونحن جاهزون للحرب ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود".