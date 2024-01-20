الأمم المتحدة: مقتل اثنتين من الأمهات في غزة كل ساعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفر الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وحماس في غزة، عن مقتل قرابة ثلاثة أضعاف عدد القتلى في القطاع مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية مجتمعة، بحسب تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين والتابعة للمنظمة.

وتشير الإحصائيات الصادرة، الجمعة، إلى مقتل أكثر من 24620 فلسطينيًا في غزة، منذ بدء الحرب الأخيرة بهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعكس حصيلة القتلى التي أعلنتها الأمم المتحدة أيضا العدد الذي أعلنته وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب تحديات التغطية في منطقة الحرب.

وحلّل التقرير على وجه التحديد تأثير الحرب على النساء. ووفقا للبيانات، فإن حوالي 70% من القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانوا من النساء والأطفال، كما تُقتل اثنتان من الأمهات في غزة كل ساعة.

وأضاف التقرير أن ملجأي النساء الوحيدَين في غزة، يقعان في مدينة غزة، وهما مُغلقان الآن.

كما تفتقر النساء إلى المياه والمرافق الصحية الكافية، بما في ذلك إدارة النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، ما يؤثر على الصحة العقلية والبدنية.

ويؤدي انقطاع الاتصالات والكهرباء بشدة إلى تقييد خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي عن بعد.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن 1.9 مليون شخص (أو 85% من إجمالي سكان غزة) نزحوا، ضمنًا مليون امرأة وفتاة، وفق تقديرات الهيئة .

وفي وقت سابق، الجمعة، قال صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة إنه يوجد نحو 20 ألف ولادة في غزة خلال الحرب الحالية، مع معاناة العديد من الأمهات، أو موتهن أثناء الولادة لنقص الموارد، يواجه الأطفال حديثو الولادة ظروفا مزرية.