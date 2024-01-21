نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

أغلبية الضحايا من الأطفال.. طبيبة بريطانية تروي لـCNN ما شاهدته في مستشفيات غزة

تدعي أنها تبحث عن بقايا رهائن.. شبكة CNN تشهد مباشرة نتائج جرف إسرائيل لمقابر في غزة

(CNN)-- قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، الأحد، إن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل أحدث حصيلة للوزارة مقتل 178 شخصا وإصابة 293 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 25105 قتلى، و62681 جريحا في جميع أنحاء القطاع خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب تحديات التغطية من منطقة الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الأنشطة العسكرية في قطاع غزة مستمرة، حيث تم "القضاء على عشرات الإرهابيين والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة" على حد قولهم.

وبحسب آخر تحديث للعمليات، قضى قناصة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي على "عدد من الإرهابيين" في خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين قضت القوات الإسرائيلية أيضا على "15 إرهابيا" في درج التفاح في الجزء الشمالي من القطاع.

وفي تحديثه، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا إضافيا قتل في المعارك، ليصل عدد القتلى إلى 195 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في غزة.