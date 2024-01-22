متظاهرون من أجل إطلاق سراح الرهائن يعطلون عمل البرلمان الإسرائيلي

بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

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القدس (CNN)-- تعطل اجتماع للجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، بسبب أسر الرهائن المحتجزين في غزة. واقتحم أكثر من عشرة أشخاص اجتماع اللجنة حاملين لافتات كُتب عليها: "لن تجلسوا هنا بينما هم (الرهائن) يموتون هناك".

ويظهر مقطع فيديو للمشهد أن رجال الأمن حاولوا، وسط صراخ وتدافع، إبعاد المتظاهرين. وصاح أحد المتظاهرين: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا الشكل. من الأفضل أن تعلم. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. لن تجلسوا هنا بينما يموت أطفالنا هناك".

ولم ترد أنباء عن اعتقالات داخل البرلمان (الكنيست).

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أنه في مظاهرة منفصلة، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق مدخل الكنيست، "في انتهاك للنظام العام".

وبعد أن رفضوا المغادرة، أصدر ضابط شرطة أمرًا بتفريقهم، وتم نقل من يعطلون النظام العام إلى منطقة الاحتجاج، للسماح باستمرار الاحتجاج بموجب القانون، بحسب بيان للشرطة.

وركزت تلك الاحتجاجات على المطالبة بإجراء انتخابات فورية، وشارك فيها بعض عائلات القتلى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.