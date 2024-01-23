"الناس لا يعرفون أين يذهبون".. نيبال فرسخ تتحدث لـCNN عن القصف المدفعي على خان يونس

خان يونس وجباليا والكرامة وغيرهم.. شاهد الأوضاع على الأرض في غزة وسط "الحصار الكامل" من إسرائيل

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته تطوق الآن خان يونس في جنوب غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس، أن ما يقرب من 200 شخص قُتلوا في غزة، خلال اليوم السابق.

وفي بيان، الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن "عشرات الإرهابيين" قُتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية على يد القوات البرية للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي، حسب زعمهم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس، وعمقت العملية في المنطقة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المنطقة تُعتبر معقلا مهما لكتيبة خان يونس التابعة لحماس.

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN، الاثنين، إن هجوما عسكريا إسرائيليا كبيرا يجري في غرب خان يونس، يُتوقع أن يستمر عدة أيام أخرى. وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية طوقت مخيم خان يونس للاجئين، وتشن غارات لمحاولة تفكيك القدرات العسكرية لحماس في المنطقة.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، في وقت مبكر الثلاثاء، إن 195 شخصا قُتلوا، وأُصيب 354 في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم".

واتهم الناطق باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة القوات الإسرائيلية بارتكاب مجازر غرب خان يونس، ومنع حركة سيارات الإسعاف.

وقال القدرة إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 25490 شخصا في غزة وأُصيب 63354 آخرين. ولم تحدد وزارة الصحة عدد مقاتلي حماس بين القتلى، لكنها ذكرت مرارا أن حوالي 70% من الضحايا من النساء والأطفال.

ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل بسبب صعوبة التغطية في منطقة الحرب.

وتم الإبلاغ عن اندلاع قتال مكثف في المنطقة في الأيام الأخيرة مع امتداد العمليات البرية الإسرائيلية إلى جنوب القطاع.

وفي منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المدنيين في أجزاء من غرب خان يونس بضرورة الإخلاء باتجاه الساحل.