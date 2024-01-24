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(CNN)-- أسقطت البحرية الأمريكية صاروخين أطلقهما الحوثيون، الأربعاء، على سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي تحمل العلم الأمريكي، التي كانت تعمل في خليج عدن في ذلك الوقت، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

وقال المسؤولان إن السفينة الحربية "يو إس إس غرافيلي"، التي كانت قريبة في ذلك الوقت، أسقطت صاروخين وسقط الثالث في الماء.

الهجوم الصاروخي هو أول إطلاق ناجح للحوثيين منذ 18 يناير/كانون الثاني، ويأتي بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد ثمانية أهداف للحوثيين في اليمن. وتحاول الولايات المتحدة أيضًا تدمير صواريخ الحوثيين على الأرض في اليمن.

وكانت السفينة ميرسك/ ديترويت ام/في تتحرك مع سفينة تشيسابيك وقت الهجمات الصاروخية، الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن شركة ميرسك. وعادت السفينتان من رحلتهما المقررة بعد أن شهدتا "انفجارات" في طريقهما نحو البحر الأحمر، الأربعاء، بحسب الشركة.

السفينتان مسجلتان في برنامج الأمن البحري الأمريكي. وكان من المقرر أن تعبر مضيق باب المندب كجزء من مرافقة البحرية الأمريكية المقررة.

وقالت شركة ميرسك في بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN: "أثناء الطريق، أبلغت كلتا السفينتين عن رؤية انفجارات قريبة، واعترضت مرافقة البحرية الأمريكية أيضًا مقذوفات متعددة. الطاقم والسفينة والبضائع بخير ولم يصابوا بأذى".

وفي أعقاب الانفجارات، أعادت البحرية الأمريكية السفينتين ورافقتهما إلى خليج عدن، بحسب ما ذكرته شركة ميرسك.

وتعلق شركة ميرسك لاين المحدودة (MLL)، وهي شركة أمريكية تابعة لشركة ميرسك والتي تشغل السفينتين، عمليات عبورها في المنطقة حتى إشعار آخر.

وقالت ميرسك: "إن سلامة أطقمنا لها أهمية قصوى".