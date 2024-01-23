شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

مدمرة أمريكية تعترض عدة صواريخ قرب سواحل اليمن.. إليك ما نعرفه حتى الآن

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت جماعة الحوثي المتمردة في اليمن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا 18 غارة جوية على أربع محافظات يمنية، الليلة الماضية.

وذكر المتحدث باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن 12 غارة استهدفت العاصمة صنعاء، وثلاث غارات استهدفت محافظة الحديدة، كما تم شن غارتين على تعز، وواحدة على محافظة البيضاء.

وأكد يحيى سريع: "هذه الهجمات لن تمر دون رد".

وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، إنه تم قصف 8 مواقع في اليمن.

وذكر البيان أن الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض وكذلك مواقع تابعة للمراقبة.