الجيش الأمريكي يقصف صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا معدّين للإطلاق

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(CNN)-- قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي شن ضربات في اليمن ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن معدّين للإطلاق باتجاه جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية ورد فيه: "في حوالي الساعة 2:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدين مسبقاً للإطلاق. حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "تبعاً لذلك قامت القوات الأمريكية باستهداف الصواريخ وتدميرها دفاعا عن النفس"، لافتة إلى أن "هذا الإجراء يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ويأتي ذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات إضافية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، الاثنين، وقال الحوثيون المدعومين من إيران إنهم لن يوقفوا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس داخل غزة.